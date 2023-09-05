Препятствием расширению боевых действий станет сезон осенних дождей.

Сезон дождей может значительно повлиять на ход боевых действий, ведь тогда будет трудно использовать танки и другую тяжелую броню. Перед украинскими войсками стоит задача осуществить основные операции, пока почва сухая.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник. По его словам, западная техника очень тяжелая - танк весит до 75 тонн. Если почва будет мокрой, танк двигаться не сможет. Это касается и боевых машин пехоты - как западного образца, которые могут весить до 30 тонн, так и старых советских образцов, которые могут весить в пределах от 10 до 13 тонн.

"Дожди однозначно будут влиять. Поэтому задача на относительно сухой период - в первую очередь, обвалить южный плацдарм, выйти на северное Приазовье. Предпосылки для этого складываются. На мой взгляд, сентябрь и октябрь будут самыми ответственными месяцами в этой части. Но мы должны осознавать, что противник бьется насмерть и не сдается. Они прекрасно понимают, что от теперешней "линии Суровикина" вплоть до Перекопского перешейка больше укреплений нет. Поэтому ожесточенные бои еще будут продолжаться", - отметил эксперт.

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При этом Черник сомневается, что россияне смогут отыграть ситуацию на поле боя. У оккупантов нет потенциала для отыгрывания ситуации, как в начале вторжения.

Эксперт пояснил, что состояние почвы важно как для танков, находящихся на вооружении Украины, так и для танков оккупантов. В этом смысле русские не имеют преимущества.

"Они не имеют никакого преимущества. Потому что все, что тяжелее 10 тонн, все равно будет вязать во влажной почве. 10 тонн само по себе - это уже трудно. Все тракторы-по несколько тонн. Все, что тяжелее 10-15 тонн – а российские и советские танки весят 39-43 тонны – все ровно грузнут. Следовательно, ни о каком преимуществе говорить нельзя", - отметил эксперт.

Война в Украине - последние новости

По данным ISW, бойцы Вооруженных сил Украины после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области розширяют образовавшуюся там брешь. Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

Впоследствии в Генштабе заявили, что украинские войска имеют успех в направлении Новопрокоповки на южном фронте. За минувшие сутки силы обороны Украины отправили в ад 560 российских захватчиков.

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