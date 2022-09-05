Враг вел огонь из РСЗО в пределах километра от ядерного реактора.

Ролик со стрельбой из РСЗО с территории Запорожской АЭС не подделан. Он подтверждает использование оккупантами атомной электростанции в качестве прикрытия для ведения боевых действий.

Видео проверили аналитики американского Института изучения войны (ISW) и подтвердили его правдивость.

Кадры получило в распоряжение российское оппозиционное издание The Insider. В ролике демонстрируется, как оккупанты ведут огонь из РСЗО в радиусе одного километра от ядерного реактора ЗАЭС. Аналитики Института определили геолокацию по кадрам и подтвердили, что ролик снимался возле атомной электростанции.

Видео дня

"Кадры, снятые российским оппозиционным изданием The Insider, на которых российские войска управляют РСЗО на ЗАЭС, подтверждают предыдущую оценку ISW о том, что войска РФ милитаризировали ЗАЭС", — сказано в отчете экспертов.

Напомним, видео со стрельбой из РСЗО было опубликовано вчера, 4 сентября. На нем отчетливо видны залпы из оружия. А до этого в Сети появился ролик, на котором демонстрировалась военная техника внутри зданий ЗАЭС. Подлинность этих кадров подтвердили журналисты издания CNN.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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