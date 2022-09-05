У властей отсутствуют точные данные о безопасности контуров на атомной электростанции и ситуации с охлаждением реакторов.

Власти Украины не имеют точных данных о целостности контуров безопасности и ситуации с охлаждением реакторов на ЗАЭС. Киев пока не получил инженерно-ядерный отчет от миссии МАГАТЭ после ее визита на территорию временно оккупированной атомной электростанции.

Такой информацией поделился советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

"Мы всего этого не увидели в отчете. На ЗАЭС целесообразна деятельность не столько миротворческой миссии МАГАТЭ, сколько нуклеарного, инженерно-ядерного аудита", — сообщил Подоляк.

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По словам советника руководителя ОПУ, на атомной электростанции нужны люди, которые разбираются в ядерной физике, инженерных технологиях и смогут находиться рядом с украинским персоналом. При этом Подоляк одобрил инициативу МАГАТЭ сделать присутствие своих представителей на ЗАЭС постоянным. Такой шаг поможет обезопасить сотрудников атомной электростанции от оккупантов с автоматами.

"Там находятся российские войска, которые не понимают, что происходит, риски не оценивают правильно. Там есть определенное количество наших работников, которым нужна своего рода защита, чтобы рядом стояли люди из международного сообщества, инспекции, которые будут говорить - не трогайте этих людей, пусть они работают. Это было бы важно", - добавил Подоляк.

Напомним, несмотря на провокационные обстрелы Энергодара рашистами, 1 сентября миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС. Эксперты заявили, что в результате действий оккупантов физическая целостность атомной электростанции была нарушена.

Руководитель агентства Рафаэль Гросси сообщил о постоянном представительстве международных специалистов на ЗАЭС. Двое сотрудников МАГАТЭ будут находиться на территории объекта.

Президент Владимир Зеленский осудил действия миссии, которая не призвала РФ демилитаризировать атомную электростанцию. Украина уже предложила отправить на ЗАЭС объединенную группу экспертов ЕС и ООН.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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