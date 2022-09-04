На видео видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

В сети появились доказательства работы российской артиллерии, размещенной на территории Запорожской АЭС.

Видео выложило издание The Insider.

Кадры были сняты в ночь со 2 на 3 сентября. На видео видно, что РСЗО находятся в непосредственной близости от энергоблока.

Видео дня

Сами россияне неоднократно заявляли, что якобы не ведут обстрелы с территории станции. Вместе с тем, в Вашингтоне подтверждали, что Россия использует ЗАЭС в качестве "щита" для ведения обстрелов по гражданским объектам и позициям ВСУ.

Несколько позже в сети появились видео размещенной техники оккупантов непосредственно вблизи реакторов, что угрожает работе самого крупного в Европе ядерного объекта.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.

В "Энергоатоме" заявили, что оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать членам миссии МАГАТЭ ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

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