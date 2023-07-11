На Запорожском направлении ВСУ постепенно подходят ко второй линии обороны россиян.

Вооруженные силы Украины на Запорожском направлении взяли под свой огневой контроль вторую и третью линии обороны врага. Об этом свидетельствуют рекордное количество уничтоженной ствольной артиллерии и систем ПВО врага, заявил на "Радио НВ" военный эксперт Александр Коваленко.

"Мы уже давим на их вторую линию обороны, если не непосредственно физически, то огневым воздействием. В июне был абсолютный рекорд за все время полномасштабного вторжения по количеству уничтоженной российской ствольной артиллерии. Это говорит о том, что вторая линия обороны находится под нашим огневым влиянием, потому что там основная часть их артиллерийских дивизионов. Также в июне был абсолютный рекорд по количеству уничтоженных систем противовоздушной обороны. Это говорит, что под нашим влиянием находится и третья линия, потому что преимущественно системы ПВО размещаются в тыловой линии обороны", - сказал он.

Также он отметил, что на некоторых участках этого направления Вооруженные Силы Украины уже приближаются ко второй линии вражеской обороны. Так, Силы обороны достаточно успешно удерживают Пятихатки, с которых можно наступать на Васильевку, хотя лобовой атаки в этом районе он не прогнозирует.

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"Сейчас Пятихатки выполняют функцию оттягивания ресурса россиян. Они пытаются отбить Пятихатки и их там уничтожают, когда они выходят на прямую выстрела. Но в этом районе есть и продвижение – расширяются наши позиции. Очень интересные действия продолжаются в направлении Работино. Когда будет освобождено Работино, это фактически уже удар по второй линии обороны российских оккупантов. Если в этот момент у них возникнут проблемы с ресурсом, у них может разрушиться все направление к Токмаку", - сказал он.

Однако он добавил, что оккупанты в районе Работино серьезно держатся, для чего используют ресурсы, однако ВСУ уже выровняли там фланги и постепенно охватывают населенный пункт.

Также Коваленко указал на успешное продвижение украинских защитников в районе Мокрых ялов, на границе Донецкой и Запорожской областей. Там целью является Старомлиновка, то есть, также вторая линия обороны врага.

Украинское контрнаступление - что известно

В начале июня украинские защитники начали контрнаступление на юге и Донбассе, это 10 июня подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. За месяц Силы обороны освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Уже подтверждено освобождение таких населенных пунктов, как село Равнополь, Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, лобковое, нескучное и Пятихатки.

Достичь этого они смогли несмотря на сверхплотное заминирование первой линии обороны оккупантов и отсутствие превосходства над врагом в артиллерии и авиации.

Военный эксперт Алексей Мельник прокомментировал, на каком из участков фронта может произойти "главный удар ВСУ" в рамках контрнаступления.

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