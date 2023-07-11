Сейчас командование оккупантов дезориентировано, поскольку армия Украины умышленно путает врага и атакует на разных направлениях.

Военный эксперт Алексей Мельник прокомментировал, на каком из участков фронта может произойти "главный удар ВСУ" в рамках контрнаступления.

Считается, что юг Украины является "приоритетом" боевых действий армии Украины. В интервью OBOZREVATEL эксперт частично с этим согласился, но подчеркнул, что о событиях фронта может официально рапортовать только Генштаб ВСУ: "Но действительно это (юг Украины - УНИАН) может быть одним из главных направлений удара", - отметил Мельник.

По его словам, на данный момент армия Украины умышленно дезориентирует оккупантов и заставляет активными боевыми действиями проводить передислокацию войск с одного направления фронта на другое. Главная цель - максимально ослабить оборону РФ на важном участке для Украины, указал эксперт.

Видео дня

Мельник считает, что за реальные данные относительно будущего "главного" удара Генштаб РФ, условно, выложил бы "большие деньги".

"Думаю, за ответ на вопрос, каким будет направление главного удара ВСУ, Генеральный штаб или командование российской группировки заплатили бы, образно говоря, большие деньги. То, что они перебрасывают войска с одного направления на другое, - это одна из целей, которая преследовалась активизацией боевых действий на разных участках фронта", - отметил он.

Мельник указал, что перспективы у будущего "главного удара" - есть, однако говорить о том, насколько быстро и глубоко продвинутся ВСУ - рано.

ВСУ ведут наступление на трех направлениях - отчет Генштаба

Напомним, что утром 11 июля Генштаб ВСУ уточнил оперативную ситуацию на фронте и сообщил, что ВСУ ведут наступление на трех основных участках: Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев. Он уточнил, что защитники Украины продолжают активно действовать севернее и южнее города Бахмут.

Вас также могут заинтересовать новости: