По мосту снабжают войска РФ в Херсонской области.

Украине необходимо повредить незаконно построенный оккупантами Крымский мост.

Такое мнение в эфире FreedomUA высказал военный эксперт.

"Я думаю, что надо на данном этапе если не разрушить, то, во всяком случае, сделать невозможным эксплуатацию Крымского моста как в железнодорожном компоненте, так и в автомобильном", - ответил Жданов.

Он объяснил, что в настоящее время мост – источник снабжения группировки российских войск в Херсонской области.

"Пока мы его не перекроем, это снабжение будет продолжаться. И эта группировка под Херсоном может усиливаться именно за счет поставок через Крымский мост", - уточнил Жданов.

При этом пока у ВСУ нет такого оружия, которое может разрушить Крымский мост.

"Но если мы получим в составе пусковых установок комплексов HIMARS или MLRS, то да – там есть пакет заряжания оперативно-тактической ракеты до 300 км", - отметил Жданов.

Перспективы уничтожения Крымского моста

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

Возможность удара по Крымскому мосту также комментировал Алексей Арестович. Советник главы ОП считает, что в настоящее время незаконному сооружению ничего не угрожает.

На днях представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что Российская Федерация может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.

После этого террорист Гиркин в своем YouTube-блоге подтвердил, что у ВСУ есть возможности ударить по Крымскому мосту, если Россия сделает что-то с мостами на материковой Украине. Его слова вызвали панику среди россиян.

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