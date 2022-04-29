Российская Федерация может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.
Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.
В распоряжении представительства оказались директивы для работников "бюджетной сферы" временно оккупированного Крымского полуострова по избежанию угроз жизни и здоровью в условиях "повышенной диверсионной опасности".
В документе отмечается, что в связи с началом второй фазы так называемой "специальной военной операции в Украине" увеличилось количество диверсионно-разведывательных групп, которые могут осуществить "нападения" на объекты критически важной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.
"Ключевая оговорка оккупационных администраций-воздержаться от передвижения по "Крымскому мосту" в период с 22 апреля по 11 мая текущего года. Подобные оговорки не имеют ничего общего с реальностью, однако становится понятным, что либо Россия сама готовит провокацию на Крымском мосту, или таким образом пытается его разгрузить для переброски дополнительных сил и средств военного назначения", - говорится в сообщении.
Представительство призвало украинцев во временно оккупированном Крыму сообщать о подозрительной активности или о передвижении российской военной техники по Крымскому мосту в этот период.
21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.
"Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.
Перед этим экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.