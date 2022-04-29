Оккупанты предостерегли работников "бюджетной сферы" от передвижения по мосту, аргументируя это "повышенной диверсионной опасностью".

Российская Федерация может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.

Об этом сообщает Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

В распоряжении представительства оказались директивы для работников "бюджетной сферы" временно оккупированного Крымского полуострова по избежанию угроз жизни и здоровью в условиях "повышенной диверсионной опасности".

В документе отмечается, что в связи с началом второй фазы так называемой "специальной военной операции в Украине" увеличилось количество диверсионно-разведывательных групп, которые могут осуществить "нападения" на объекты критически важной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму.

"Ключевая оговорка оккупационных администраций-воздержаться от передвижения по "Крымскому мосту" в период с 22 апреля по 11 мая текущего года. Подобные оговорки не имеют ничего общего с реальностью, однако становится понятным, что либо Россия сама готовит провокацию на Крымском мосту, или таким образом пытается его разгрузить для переброски дополнительных сил и средств военного назначения", - говорится в сообщении.

Представительство призвало украинцев во временно оккупированном Крыму сообщать о подозрительной активности или о передвижении российской военной техники по Крымскому мосту в этот период.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Перед этим экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

Вас также могут заинтересовать новости: