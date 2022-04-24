Его прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пояснил Арестович.

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что в настоящее время незаконному Крымскому мосту ничего не угрожает.

Об этом он рассказал в интервью Фейгину.

"Крымский мост – сооружение, которое строилось по всем правилам боевой устойчивости", - утверждает он, добавив, что мост защищен он возможных ракетно-бомбовых ударов.

"Его прикрывает по меньшей мере две зенитно-ракетные бригады, пара кораблей флота СпО и постоянный наряд сил в воздухе, который за этим всем следит, специально, чтобы туда ничего не прилетело", - пояснил Арестович.

По его словам, украинским имеющимся оружием из-за движения российских войск на юге пока мост не атаковать: "Из средств, которые могли бы у нас достать: либо авиация - она не пройдет, либо Точки-У - они не долетят, потому что дистанция не позволяет туда долететь. Потому что Крымский мост значительно дальше, чем 100 км, на которые летает Точка. 110-ти. То есть русские войска продвинулись дальше. То есть Крымскому мосту, к сожалению, в ближайшее время ничего не угрожает".

Что предшествовало

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

"Если бы у нас была способность это сделать, мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, мы это обязательно сделаем", - сказал Данилов.

Перед этим экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

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