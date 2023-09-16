Враг постоянно перебрасывал резервы в Андреевку.

Майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин объяснил, почему освобождение села Андреевка было настолько важным для сил обороны Украины.

"В первую очередь Андреевка - это полный контроль над железной дорогой, которая является опорной линией для дальнейшего наступления. То есть она является необходимым плацдармом для продвижения дальше, ведь задача украинских сил на этом направлении - окружение Бахмута, и без Андреевки достичь этого невозможно", - объяснил он.

Жорин отметил, что бои за этот населенный пункт были очень сложными.

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"Враг постоянно перебрасывал резервы, потому что для них даже мысль о потере Бахмута - это кошмар. Они убили здесь такое количество своего личного состава, что объяснить это логически невозможно. Многие не верили, что эта задача нам по силам. Но Третья штурмовая справилась, в который раз показав свою силу. И в первую очередь это стало возможным благодаря нашим бойцам", - добавил военный.

Освобождение села Андреевка - детали

15 сентября в Генеральном штабе ВСУ объявили, что украинские воины освободили населенный пункт Андреевка Донецкой области. Поселок отвоевали в результате слаженных штурмовых действий.

Позже украинские военные рассказали детали увольнения села Андреевка Великоновоселковской поселковой община Волновахского района Донецкой области. Об этом говорится в сообщении Третьей отдельной штурмовой бригады.

"В результате молниеносной операции российский гарнизон Андреевки был окружен, отрезан от основных сил и уничтожен. За двое суток Третья отдельная штурмовая бригада ликвидировала: начальника бригадной разведки врага; трех комбатов; и почти всю пехоту 72 бригады, вместе с офицерами и значительным количеством техники", - сказано в сообщении.

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