После взятия этого села ВСУ могут осуществлять "давление" на врага сразу в нескольких направлениях.

На данный момент у российских оккупантов есть три варианта действий после освобождения Силами обороны Украины Андреевки Донецкой области. Во время продолжительных боев село выжгли дотла, ведь оно отыгрывало важную роль на участке обороны российских оккупантов Андреевка-Отрадовка и было преградой по двум направлениям, пояснил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, после взятия Андреевки под свой контроль украинские военные могут осуществлять "давление" на россиян как в северном направлении (район Клещиевки), так и в восточном (Отрадовка), и в южном (Зеленополье-Курдюмовка).

"Фактически, российские оккупационные войска сейчас вынуждены принимать непростые решения, относительно того, как им действовать дальше", - рассказал эксперт.

Видео дня

По мнению Коваленко, первый вариант действий РФ - попытка системными контратаками вернуть контроль над Андреевкой. В частности, для этого враг может не только продолжать использовать оставшийся ресурс от обескровленной 72-й отдельной мотострелковой бригады, но и, например, свежие батальоны 4-й ОМСБр, самолеты типа "Ту" 217-го парашютно-десантного полка и танки 80-го танкового полка.

"В целом, когда Клещиевка стала превращаться в серую зону, примерно такое и стало происходить. В результате чего на въезде в село образовалась знатная свалка металлолома из Т-90М "Прорыв", Т-80БВМ, БМП-1/2/3 и прочих образцов советского/российского ВПК. Результат? Ресурс потрачен, а Клещиевка. Об этом позже", - отметил он.

В качестве второго обозреватель не исключает вариант, при котором россияне могут закрепиться за железной дорогой и продолжать держать оборону. Однако, Коваленко считает, что уже достаточно потрепанные подразделения 72-й ОМСБр, 11-й ОДШБр, 83-й ОДШБр и 102-го МСП не смогут удержать весь участок за железной дорогой.

"Особенно с учётом того, что это низина и рай для "кассет" (кассетных боеприпасов - УНИАН)", - добавил он.

Кроме того, эксперт видит и третий вариант развития событий возле Андреевки - поступательный, неспешный отвод сил к трассе 0513 с занятием там "жёсткой" обороны по линии Николаевка вторая-Отрадовка-Опытное, что фактически является южными воротами в Бахмут.

Он считает, что российское командование, по всей видимости, выберет именно третий вариант.

"И ещё, один очень важный момент. СОУ на протяжении всего этого времени действовали на участке, где присутствовали силы противника в несколько раз превосходящие их. По некоторым направлениям оперировали в обороне подразделения в 3-4 раза превосходящие наши силы. То есть, мы в очередной раз разрушаем стереотипы", - добавил Коваленко.

Освобождение Андреевки - что известно

Как сообщал УНИАН, о том, что украинские военные зашли в Андреевку Донецкой области, стало известно 15 сентября. Освободить населенный пункт ВСУ удалось путем слаженного штурма.

По словами военных, им удалось окружить российский гарнизон Андреевки, отрезать его от основных сил и уничтожить, ликвидировав не только рядовых российских солдат, но и значительное количество офицеров и техники.

Освобождение Андреевки позволило ВСУ получить контроль над железной дорогой, которая является опорной линией для дальнейшего наступления и окружения Бахмута.

Вас также могут заинтересовать новости: