Он отметил, что официальный Исламабад не афиширует свою помощь Киеву.

В то время как в Индии принимают военного преступника Сергея Шойгу, Пакистан вышел на финишную прямую по передаче Украине ПЗРК Anza Mark-II.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель и исследователь Александр Коваленко. "ПЗРК Anza Mark-II является аналогом "Стрела-2", но усовершенствованная, в первую очередь китайской стороной", - пояснил он.

Он отметил, что это уже не первая помощь Пакистана Украине. "Например, в феврале стало известно о том, что Пакистан отправил Украине партию 122-мм снарядов для РСЗО БМ-21 "Град" - более 10 тыс. выстрелов, или 250 пакетных пусков", - сообщил эксперт.

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А в марте стало известно о том, что ВСУ используют пакистанские 122-мм выстрелы P1A1 HE производства Pakistan Ordnance Factories. "При этом Исламабад официально не признавал таких поставок, что и понятно. В основном они осуществлялись через третьи страны", - подчеркнул Коваленко.

"В то время как один региональный игрок заигрывает со страной изгоем и террористом, другой без особого официоза и ажиотажа выбрал правильную сторону - по справедливости", - выразид мнение эксперт.

Что такое ПЗРК Anza Mark-II

Anza Mark-II - серия переносных ракет класса "земля-воздух", производимых Пакистаном. Используется для противовоздушной обороны малой дальности. Зенитные ракеты Anza MK-1, Anza MK-2 и Anza MK-3 имеют дальность действия 4, 5 и 6 км соответственно.

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