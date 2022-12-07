Таким образом они ищут недостаточно защищенные участки.

Беларусь использует беженцев из Ирана и Пакистана, чтобы выявить уязвимые участки границы с Украиной.

По данным Национального центра сопротивления, пограничники Республики Беларусь намеренно направляют беженцев к украинским границам. Более того, аналогичную тактику они используют на границе с Латвией.

"Таким образом беларусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских диверсионно-разведывательных групп", - говорится в сообщении.

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В то же время в центре отмечают, что продолжаются мероприятия по обеспечению защиты границы. Кроме того, члены беларуского подполья помогают вести наблюдение за передвижением войск.

Угроза нападения со стороны Беларуси

Как известно, в начале декабря украинские военные провели учения вблизи северной границы Украины.

6 декабря Министерство обороны Беларуси объявило о начале занятий по боевой подготовке вооруженных сил.

В то же время глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов уверен, что нападения со стороны Беларуси не будет. По его словам, информацию о возможном наступлении распространяют для того, чтобы посеять панику среди украинцев.

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