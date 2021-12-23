Россия, по словам Кочевенко, накручивает своих граждан, а также население ОРДЛО.

Россия для информационной поддержки нового возможного нападения на Украину пытается убедить своих граждан и жителей оккупированного Донбасса в возможности агрессии Киева против РФ.

Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кочевенко в эфире телеканала "Украина 24".

По словам эксперта, целевая аудитория этого фейка - россияне, а цель - подготовка собственного населения к войне. В ОРДЛО, говорит он, такие методы работают плохо, поскольку местное население видит, что там нет американских военных, о которых говорят в РФ.

"Относительно конкретного населения этих территорий, этот фейк, по моему мнению, будет работать хуже, поскольку они непосредственно примыкают к линии соприкосновения, они общаются с российскими оккупантами, которые там находятся, и, конечно, никто там никаких американских войск не видит, не видел, и видеть не может. Поэтому они, хоть этого и не признают, наверняка понимают, что это фейк", - сказал Кочевенко.

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Он допустил, что Россия использует подобный сценарий для создания провокации на линии соприкосновения, которую можно использовать как повод для новой эскалации конфликта.

"Для этого идет накручивание населения на оккупированных территориях, населения самой России, что это, мол, Украина готовится к силовому сценарию, что Украина стремится напасть на Россию. Это привычный прием, чтобы обвинять в том, что делаешь сам", - говорит эксперт.

"То есть, это информационная операция, которая обычно предшествует собственно операции армии", - резюмировал он.

Ситуация на границе и возможная агрессия РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.