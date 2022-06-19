Эксперт отметил, что теоретически, если посмотреть на польские системы ПВО, у них такие возможности есть.

Польша, как и Румыния, имеют мощности, чтобы закрыть небо над западными областями Украины.

Об этом заявил в эфире "Единого марафона" в слоте ТСН военный эксперт Александр Мусиенко.

Он напомнил, что такие предложения звучали еще в марте и апреле, тогда речь шла о размещении миротворческой миссии НАТО на территориях, где не велись активные боевые действия, а также рассматривался вариант концепции "закрытия неба".

"Теоретически, если посмотреть на польские системы ПВО, у них такие возможности есть. У них есть системы ЗРК Patriot, как и в Румынии. Эти страны могут сместить свои системы и выполнять ту функцию, что частично мониторить и закрывать частично небо в этих местах", - пояснил Мусиенко.

Он подчеркнул, что такая возможность является теоретической. "Надо учитывать позиции Альянса по этому вопросу и позицию США, где производятся эти системы, поэтому насколько они будут согласны, как будут использованы такие системы. Здесь возникают вопросы, но если разрешение дадут, то теоретически это будет возможно в отношении нескольких западных областей нашего государства", - отметил эксперт.

В то же время он сказал, что мнение о закрытии неба над Украиной высказал польский офицер, который уже не при должности.

Как сообщал УНИАН, 18 июня бригадный генерал, экс-руководитель Бюро нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что если Россия будет продолжать обстрелы пограничных с Польшей районов Украины, то Варшава может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями.

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