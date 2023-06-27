Коваленко уверен, что не стоит эту серую зону расценивать как площадь для лёгкой прогулки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что освобождение небольшого села Ровнополь на админгранице Запорожской и Донецкой областей создало интересный эффект.

"Подразделения оккупантов стали покидать полосу обеспечения по правому берегу от Мокрых Ялов, где и находится Ровнополь и отошли на линию Любимовка-Новозлатополь-Малиновка, которые наряду с Старомлиновкой являются опорниками РОВ уже по второй линии обороны. То есть, по правому флангу возникла серая зона", - написал он.

Коваленко уверен, что не стоит эту серую зону расценивать как площадь для лёгкой прогулки.

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"Основная часть подразделений РОВ покидает эту площадь, но там присутствует "тыловое охранение" - войска прикрытия. Так же, не забываем, что это всё ещё полоса обеспечения, максимально заминированная зона, в радиусе артиллерийского огня. Поэтому, не смотря на отход основных сил, правый фланг продавится не так быстро, как кому-то может показаться, но сам факт события показывает, как перелом всего-навсего в районе одного маленького села, может повлиять на ситуацию на площадь в десятки раз большую чем само это село", - добавил експерт.

Освобождение Ровнополя - детали

26 июня украинские защитники освободили от российских оккупантов село Ровнополь Донецкой области. Ровнополь был захвачен российскими войсками в марте 2022 года. По флангам от села находятся освобожденные украинскими войсками населенные пункты.

Освобождение Ровнополя Донецкой области от российских оккупантов открывает возможности продвигаться украинским воинам в сторону Волновахи и Мариуполя.

Силы обороны Украины пробивали коридоры сквозь минные поля для деоккупации населенного пункта Ровнополь Донецкой области.

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