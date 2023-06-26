За населенный пункт бои шли едва ли не с начала наступательных операций ВСУ в июне, отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Освобождение Ровнополя Донецкой области от российских оккупантов открывает возможности продвигаться украинским воинам в сторону Волновахи и Мариуполя.

Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал в комментарии "24 каналу". По его словам, деоккупация Ровнополя чрезвычайно положительная новость, и за этот населенный пункт шли бои едва ли не с начала наступательных операций Вооруженных сил Украины в июне.

Мусиенко напомнил, что зимой враг пытался вклиниваться в нашу линию обороны и рассматривал плацдарм Ровнополя как возможность возобновить наступательные действия на этом направлении. Эксперт отметил, что освобождение населенного пункта открывает Силам обороны возможности продвигаться дальше.

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По его словам, вероятно, следующей целью будет Старомлиновка, где враг разместил свои артиллерийские позиции, а за этим селом откроется оперативное пространство, которое позволит продвигаться в сторону Волновахи и Мариуполя и прижимать оккупантов ближе к азовскому побережью.

Украинское контрнаступление - свежие новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 июня, заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале проинформировала, что Силы обороны вернули Ровнополь под контроль Украины.

Населенный пункт был захвачен войсками РФ в марте 2022 года.

Объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления показал видео, в котором воины 2-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады говорят, что они в Ровнополе уже с 25 июня.

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