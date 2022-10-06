Николай Маломуж отметил, что очень важно рушить фронт системно, чтобы оккупанты бежали по всей линии фронта.

Вооруженные силы Украины по оптимистичному сценарию могут к Новому году освободить от оккупантов всю территорию юга и возможно зайдут в Крым. Херсонское направление очень важно для украинской армии.

Об этом рассказал бывший глава внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в эфире телеканала Freedom.

"Россия пытается собрать все средства, которые у них имеются по всей территории. Они сейчас пытаются перебросить их из Сибири, Урала, провести в учебных центрах обучение мобилизованных, потому что бросать на фронт не подготовленных – это смерти подобно. Поэтому все дело во времени. Я предполагаю, что наступление на востоке – сейчас это Луганское направление – это очень перспективно и очень важно Херсонское направление. Мы если доработаем сейчас по всем направлениям, а также создадим условия освобождения Херсона, то это будет стратегический провал России. Это рушит южный фронт, что даст возможность двигаться дальше – разбить Запорожскую группировку и аж до Крыма", - рассказал Маломуж.

При этом он указал, что очень важно рушить фронт системно, чтобы оккупанты бежали по всей линии фронта, что может стать предпосылкой к освобождению к Новому году всей территории юга и возможно даже заходу в Крым.

"Если мы будем затягивать время, буде очень сложная схема наступательных операций, по нескольким населенным пунктам Россия будет готовить массовые резервы силы на Запорожское и Херсонское, то нам будет тяжело их выбивать. Это может затянуться на полгода и больше", - подытожил Маломуж.

Контрнаступление ВСУ на юге - что известно

ВСУ продолжают контрнаступление на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед. Вместе с тем контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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