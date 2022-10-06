На Николаевском направлении оккупанты ведут активную оборону и пытаются удерживать занятые рубежи.

На юге враг продолжает попытки восстановить активное движение через Днепр.

Об этом сообщил спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Враг проводит перегруппировку войск, пытается сдержать наступательные действия Сил обороны. На Николаевском направлении ведет активную оборону и пытается удерживать занятые рубежи. Продолжаются попытки восстановить активное движение через реку Днепр", - сказал Назаров.

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Он добавил, что ВСУ продолжают активные боевые действия по освобождению оккупированных территорий, закрепляются на занятых позициях и продвигаются вперед.

В свою очередь враг продолжает активную воздушную разведку в Бериславском и Баштанском районах, а также вдоль морского побережья Одессы и Николаева.

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает скрываться вблизи побережья Крыма. Там маневрирует 10 вражеских кораблей и катеров. В готовности к применению ракетного вооружения находится 5 носителей крылатых ракет типа "Калибр", 2 из которых - подводные. Наготове враг держит 32 "Калибра".

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта, сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

Вместе с тем контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину, констатировали аналитики из Института изучения войны.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

Из-за военных поражений россияне в очередной раз атаковали Запорожье, взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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