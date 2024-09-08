Сейчас россияне используют эти ракеты в основном во время комбинированных атак, отметил Плетенчук.

Российские крылатые ракеты типа "Калибр" уже не такие эффективные, какими были в начале полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Эффективность крылатых ракет типа "Калибр" даже у россиян уже вызывает ряд вопросов. Так, в начале полномасштабного вторжения, когда для нас это было чем-то новым, новый этап войны российско-украинской, это было более эффективное оружие", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

Сейчас россияне используют эти ракеты в основном во время комбинированных атак, отметил спикер ВМС ВСУ. Враг применяет "Калибры" только для того, чтобы нагрузить украинскую противовоздушную оборону.

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"Последняя такая атка – было задействовано четыре носителя, 28 ракет. 100 процентов уничтожено", – подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Атаки РФ по Украине

В пятницу, 6 сентября, российские террористы ударили по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки погиб человек, еще более 80 – пострадали.

60 пострадавших находятся на стационарном лечении, сообщил 7 сентября глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Отмечалось, что 69-летний мужчина находился в тяжелом состоянии, у него черепно-мозговая травма и осколочное ранение.

Кроме того, 7 сентября россияне ударили по Константиновке Донецкой области. Оккупанты убили трех мужчин. Еще несколько человек пострадали.

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