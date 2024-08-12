Военный также поделился ощущениями после сбивания очередной вражеской цели.

Зенитчик, Герой Украины, подполковник Артем Шарков поделился своими ощущениями от сбивания воздушных целей и рассказал, что особенность крылатых ракет "Калибр" в том, что они летят низко над морем. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

"Был определенный период, что нам не удавалось обстрелять скоростную цель. Если другие комплексы их успешно уничтожали, нам, из-за специфических тактико-технических характеристик комплекса, это не удавалось без своей станции разведки. Мы долго тренировались, рассчитывали и, наконец, поняли, что можем попробовать", - объяснил военный.

По его словам, когда почти на дивизион летела группа "Калибров", зенитчики уже знали, в каком направлении развернуть станцию наведения. Тогда, из этой группы ракет три сбили за очень короткий промежуток времени - до четырех минут.

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Одна из ракет шла буквально на зенитчиков, но ее удалось сбить на дальности 7-8 километров. Они услышали взрыв, а камера все зафиксировала.

"После этого боя мы поверили в себя. Начали сбивать "Калибры", которые летели с подводных лодок. С одной подводной лодки россияне выпускают четыре крылатые ракеты. Мы всегда успевали сбить одну, остальные уничтожали наши соседи. Особенность применения "Калибров" - они над морем идут очень низко. Россияне часто их запускают в шторм, чтобы волны создали эффект отражающей поверхности и помешали нашим радиолокационным средствам их обнаружить", - поделился Шарков.

Он также рассказал, что на ракетах Х-101 оккупанты почти всегда используют постановщики помех, от которых на экране сплошное "молоко" - он засвечен, и невозможно увидеть цель. Но, используя различные методы наведения, определенные настройки техники, можно от этого "отстроиться" и найти цель. О ней надо доложить командиру бригады и после получения команды уничтожить ракеты в случае вхождения в зону поражения.

"Когда офицер наведения докладывает, что цель уже в зоне - снимаешь предохранитель и нажимаешь на кнопку пуска. Этот момент - нажатия кнопки пуска - помогает физически унять ярость. Нажимаешь. Чувствуешь, как импульс пошел по технике на ракету. Слышишь хлопок и понимаешь, что ракета уже поразит вражескую цель. Видишь по телевизионному прицелу далекую вспышку. Скорость и высота цели меняются, уходят в нулевую отметку. Потом она исчезает с радаров. Это все занимает секунды", - подчеркнул военный.

По его словам, после такого напряжения становишься "весь мокрый" от истощения. Военный говорит, что даже не может передать, как "бьет" адреналин во время уничтожения целей.

Шарков отметил, что весной 2023 года его подразделение в определенный период не сделало ни одного пуска. Тогда бойцы в дивизионе в шутку его прозвали "черный май".

"Каждая сбитая цель вдохновляет. Сбил одну - выбираешь следующую. Еще пуск. И так далее. Оно все исчезает, исчезает, исчезает. Когда офицер наведения уже захватил цель, она никуда не денется. Пилотируемое средство нападения еще может сделать противоракетный маневр, чтобы убежать. Ракета или беспилотник - нет: попался - иди сюда, сейчас ты будешь уничтожен", - объясняет зенитчик.

Ракеты "Калибр" - что известно

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что ракеты морского базирования "Калибр", которые РФ использует против Украины, уже не так эффективны, как были в начале полномасштабного вторжения. Речь шла о том, что украинские зенитчики научились уничтожать "Калибры", враг об этом знает. Поэтому применение этих ракет обычно происходит комплексно.

По словам Плетенчука, эффективность "Калибров" уже вызывает "некоторые вопросы". Военный уточнил, что ВСУ за период полномасштабного вторжения уже изучили это оружие и имеют соответствующие способы успешного противодействия. В частности, когда враг применяет "Калибры" как отдельный вид вооружения, показатель сбития этих ракет иногда достигает 100%.

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