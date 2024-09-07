Российские захватчики в субботу, 7 сентября, обстреляли город Константиновка (Донецкая область) из артиллерии, погибли три человека, а еще три - получили ранения.
Жертвами противника стали трое мужчин, - самому младшему 24 года, а самому старшему - 69, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По его сведениям, в результате вражеского удара повреждены три линии электропередач, аптека, шесть машин, магазин, админздание и многоэтажный дом.
"Россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин... Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь... Не подвергайте себя опасности! Эвакуируйтесь своевременно!" - добавил чиновник.
"Новости Донбасса" в Telegram написали, что под ударом со стороны врага снова оказался рынок.
Стоит отметить, что оккупанты уже не раз били из различного вооружения по Константиновке, есть много разрушений, жертв и пострадавших. Власти призвали жителей эвакуироваться из города.
Важные новости Украины о войне - что уже сообщалось
7 сентября аналитики DeepState сообщили, что российским захватчикам удалось продвинуться возле Красногоровки. Стоит отметить, что этот город находится в Покровском районе Донецкой области.
Аналитик по войне в Украине в Европейском совете по международным отношениям Густав Грессель говорил, что после того, как украинские воины начали освобождать часть Курской области РФ, россияне сосредоточили свои операции исключительно возле города Покровск.