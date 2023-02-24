Президент признался, что был больше всего поражен, когда увидел нечеловеческие зверства захватчиков в Буче.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что для него лично за первый год полномасштабной войны России против Украины преступления российских оккупантов в Буче были самыми страшными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".

В частности, у президента спросили о том, какие ночи и дни были самые страшные для него во время первого года полномасштабной войны России против Украины.

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"Наверное, Буча. То, что я увидел. В момент, когда мы ее деоккупировали, было очень страшно... Мы увидели, реально, что дьявол не где-то там, а он - на земле", - подчеркнул Зеленский.

Бучанская резня - что известно о зверствах россиян

Начало 24 февраля полномасштабную войну против Украины, Россия оккупировала северную часть Киевской области, зайдя на нашу землю с территории Беларуси. Среди городов Киевщины, которые оказались в российской оккупации, была и Буча.

Бучу освободили от россиян в начале апреля, когда российские оккупанты вынуждены были отойти с территории Киевщины. По себе оккупанты оставили в этом живописном городе братские могилы, в которых находились сотни местных мирных жителей. На телах убитых украинцев присутствовали признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных людей, в том числе и женщин. Тела многих погибших людей россияне пытались сжечь.

Позже мэр Бучи Анатолий Федорук сказал, что россияне убили более 400 местных жителей. Оккупанты насиловали детей и взрослых, поэтому военные все еще находят тела замученных людей. Группа женщин и девушек держали в подвале дома в течение 25 дней, часть из них забеременели.

Но президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая причастна к кровавой резне в Буче Киевской области. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "Гвардейская".

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