Он считает, что российский диктатор все еще надеется победить Украину.

Западные страны медленно "душат" президента Российской Федерации Владимира Путина.

Такое мнение высказал российский социолог и блогер Игорь Эйдман в интервью УНИАН. Постепенное увеличение военной помощи от союзников он назвал общей стратегией западных стран.

"Они не хотят делать резких движений. Я уже приводил эту метафору: когда вы заходите в комнату, а там кобра, нужно не делать резких движений, потому что она может наброситься и укусить, укусить ядерным оружием. Нужно ее аккуратно, незаметно придавить и придушить так, чтобы она и рыпнуться не успела, как твой сапог у нее уже на горле. Западные страны душат Путина медленно. Они не делают резких движений, как мы все надеялись вначале, они это делают медленно, но систематически, не отступая", - сказал Эйдман.

Он подчеркнул, что давление на Россию и помощь Украине нарастают. "Идея в том, чтобы Путин до самого последнего момента еще на что-то надеялся. А потом, когда он поймет, что его партия проиграна, у него уже не будет ресурсов для каких-то экстремальных действий типа развязывания ядерной войны. То есть довести его до такой ситуации, когда он потянется к кнопке, если потянется, окажется, что и кнопки уже нет, и сидит он уже не в кремлевской палате, а какие-то люди его связали и везут в психбольницу", - объяснил социолог.

Эйдман убежден, что Путин - неадекватный человек, до сих пор надеющийся на свою победу.

"Что они, значит, еще немножко поднапрягутся, и Украина капитулирует. Это полный бред и этого никогда не произойдет, но он на это рассчитывает, и сумасшедший Медведев тоже", - добавил он.

Помощь Украине

Напомним, что ранее в Офисе президента анонсировали поставки Украине танков, а позднее - дальнобойных ракет от западных партнеров.

6 января Администрация Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на 3 миллиарда долларов.

По данным Politico, Штаты рассматривают возможность отправки Украине боевых бронированных машин Stryker.

Известно, что Германия хочет передать Украине боевые машины пехоты Marder и зенитную батарею Patriot.

Британские СМИ пишут, что в Великобритании рассматривают возможность поставки в Украину танков Challenger 2.

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