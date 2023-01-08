Подоляк прогнозирует передачу Украине нового вооружения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "через несколько дней или недель" мы будем говорить о поставках Украине танков от западных партнеров.

В эфире национального телемарафона Подоляк добавил, что "немного позже" речь пойдет о предоставленнии нашей стране дальнобойных ракет.

"Наши партнеры четкие в своих программах поддержки Украины. Поверьте, через несколько дней или недель мы с вами будем говорить о танках, а чуть позже – о ключевом элементе эффективного контрнаступления. Как только мы получим ракеты определенной дальности в необходимом количестве, я имею в виду 100-200 км +, то существенно изменится картина, потому что мы будем уничтожать всю логистическую инфраструктуру российской армии", – подчеркнул Подоляк.

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Вооружение для Украины: последние новости

Германия отправит Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot из своих запасов в первом квартале текущего года. Германия также намерена до конца первого квартала отправить Украине около 40 бронетранспортеров Marder.

В новый пакет военной помощи Украине от США впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

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