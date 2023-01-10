У западных чиновников есть понимание, что сейчас на фронте в Украине сложился паритет сил.

Западные чиновники не верят, что Украина сможет освободить захваченные Россией территории без масштабных поставок танков и другой бронетехники. Об этом пишет британское издание The Guardian.

По словам собеседников издания, российские и украинские силы в настоящее время примерно равны, что не позволяет украинцам начать крупное наступление.

"Украинцы не смогут отвоевать значительные территории без изменений в их расстановке сил по сравнению с прошлым годом. Соотношение сил между русскими и украинцами слишком точно сбалансировано", – заявил изданию неназванный британский чиновник.

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По мнению собеседников, наиболее реальным вариантом является поставка Украине немецких "Леопардов", которые в количестве около 2 тысяч единиц стоят на вооружении 13 стран Европы.

"Что-то должно выйти из этого тупика, особенно если они (украинцы) хотят отвоевать территорию и перейти в наступление. Основные боевые танки и БТР (бронетранспортеры) являются частью этой смеси", – заявили один из собеседников.

Война в Украине: Поставки танков для ВСУ

В середине декабря командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украине нужно еще 300 танков, до 700 БМП и 500 гаубиц, чтобы освободить все свои территории.

До недавнего времени Украина получала от стран-партнеров только советские танки, прошедшие определенную модернизацию. Недавно стало известно о поставке чешских Т-72.

При этом на Западе сейчас активно обсуждают возможность поставки в Украину именно западных танков. В первую очередь немецких "Леопардов".

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