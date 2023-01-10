Российский социолог Игорь Эйдман: К весне "пригожинская резня" станет неизбежной, наемники будут убивать зэков

Российский социолог и блогер Игорь Эйдман в интервью УНИАН рассказал, зачем Эрдоган пытается спасти Путина, почему Запад "душит" кремлевского диктатора медленно, как "пригожинцы" собираются "утилизировать" зэков, а также оценил, насколько реальной на сегодняшний день является угроза ядерной войны.

Давайте начнем с Эрдогана и его инициативы о так называемом рождественском "перемирии". Мы знаем, что перемирие длилось 48 минут. Почему Эрдоган в это вдруг вписался?

Я внимательно слушал и читал разные СМИ, в том числе западные, и у меня сложилось впечатление, что Эрдоган предлагал совсем другое. Рождественское "перемирие" – это уже путинская идея. А Эрдоган, насколько я понял из немецких СМИ, носится с идеей убедить Путина объявить одностороннее бессрочное перемирие, не только на Рождество. Думаю, что таким образом Эрдоган пытается спасти своего коллегу по уже не очень многочисленному клубу диктаторов. Введение такого перемирия было бы последним и, можно сказать, единственным шансом Путина приостановить украинскую реконкисту, то есть освобождение Украиной своей территории от российских захватчиков.

Мы видим, что эту войну Россия проигрывает. Начиная с сентября, она не имеет никаких реальных побед, а имеет сплошные поражения – в Харьковской, Херсонской областях и так далее. И мы видим, что ситуация вряд ли переломится. Хоть и набрали так называемых "мобиков", они ничего изменить на фронте не могут, потому что у России нет ресурсов, чтобы их элементарно вооружить, обучить, укомплектовать ими боеспособные части и как-то реально использовать их для войны. Их хаотично кидают на сырую землю, в окопы, и их периодически накрывает украинская арта. Этим Россия не сможет переломить ход войны.

Таким образом, как всегда было в истории, если наступающая сторона не смогла победить довольно быстро, если ее наступление застопорилось, если она начинает отступать, то следующий шаг – это проигрыш, потеря всего завоеванного, а дальше – тотальный крах режима. Такое было много раз, в том числе в России во время Первой мировой войны, когда неудачи на фронте привели к краху сначала империи, а потом кратковременной Российской республики.

Что в этой ситуации можно сделать? Путин абсолютно неадекватен, он не видит и не оценивает реальную ситуацию. Судя по всему, его клевреты и холуи все время приносят ему только хорошие новости, а если их нет, то их просто выдумывают, и он живет в своем мире. А Эрдоган, как к нему не относись, довольно жесткий, хитрый и рациональный человек. Он понимает, что Путин проиграет эту войну, но заинтересован, чтобы этого не произошло, потому что не хочет оставаться один в роли последнего диктатора в евразийском пространстве. Потому что тогда его будут прессовать за нарушение прав человека, за беспредел против курдов и за вмешательство в сирийские дела. Эрдоган заинтересован в том, чтобы для всего западного мира главным аллергеном и вызовом было путинское правление. Тогда он сможет выторговывать у Запада какие-то преференции, как, например, от приема в НАТО Швеции и Финляндии. А с Путиным делать свои гешефты, используя то, что тот загнан в угол, и больше никто из членов НАТО с ним не хочет иметь дело. Например, Эрдоган сможет помогать Путину уходить от санкций, используя для этого свои возможности, и взамен получать дешевую нефть и дешевый газ.

Эрдоган видит, что Путин уверенно несется к краху. И для того, чтобы ему помочь, он хочет остановить войну. И если бы россияне реально соблюдали перемирие бессрочно, тогда Украина стала бы нарушителем и Эрдоган продвигал бы эту тему, чтобы Запад надавил на Украину. Это было бы для Эрдогана и для Путина идеальный вариант. Путин, достигнув бы такого перемирия, смог бы де-факто на какое-то непонятное количество времени законсервировать, забрать себе то, что захвачено, и медленно его переваривать.

Но, к счастью для нас всех, в отличие от Эрдогана Путин абсолютный неадекватный, он живет в своем мире и пытается какими-то налетами буденовской конницы – пригожинскими зэками – чего-нибудь добиться в Украине. Полностью отказывать Эрдогану он не хотел, поэтому из бессрочного одностороннего перемирия родил какого-то ублюдка в виде полуторасуточного рождественского "перемирия", которое сам же и не соблюдал.

Ни к каким последствиям эта вся история не приведет. Разве что Эрдоган покрутит пальцем у виска и подумает, что Путин все-таки абсолютный неадекват, и что кашу с ним не сваришь. Если человек не хочет, чтобы ему помогли, то ему помочь невозможно.

Генеральный секретарь ООН Гутерриш единственный, кто приветствовал фейковое "перемирие" Путина на Рождество. И он же распустил комиссию по трагедии в Еленовке. С чем это связано? Почему Гутерриш подыгрывает?

Понятно, почему он так делает. Он руководитель ООН. Ему нужно приветствовать любые мирные инициативы. Фейковые они или реальные – неважно. Он же миротворец, у него работа такая. Но то, что он поддерживает или говорит, никого вообще не волнует. Это чистый политес, грубо говоря, болтовня. Никаких реальных рычагов у него нет. Не он помогает Украине. Украине помогают США и Евросоюз, и некоторые другие страны. И рычаги какого-то влияния на ситуацию есть у них. И именно к ним пытался апеллировать Эрдоган. Но, как мы видим, путинское "перемирие" не вдохновило и не заинтересовало те страны, которые реально помогают Украине. Они все очень скептически это прокомментировали. Так что, результат, как я уже сказал, будет нулевым.

ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ ДУШАТ ПУТИНА МЕДЛЕННО

Как думаете, какой переломный момент наступил, что Запад дает нам помощь в 3 миллиарда долларов, возможно, дальнобойные ракеты, на 20 января назначен Рамштайн-8?

Я думаю, что это общая стратегия западных стран. Они не хотят делать резких движений. Я уже приводил эту метафору: когда вы заходите в комнату, а там кобра, нужно не делать резких движений, потому что она может наброситься и укусить, укусить ядерным оружием. Нужно ее аккуратно, незаметно придавить и придушить так, чтобы она и рыпнуться не успела, как твой сапог у нее уже на горле.

Западные страны душат Путина медленно. Они не делают резких движений, как мы все надеялись вначале, они это делают медленно, но систематически, не отступая. И давление нарастает. Помощь растет, новые виды оружия передают не только США. Германия наконец-то начала поставлять бронетанковое оружие, и Франция.

Идея в том, чтобы Путин до самого последнего момента еще на что-то надеялся. А потом, когда он поймет, что его партия проиграна, у него уже не будет ресурсов для каких-то экстремальных действий типа развязывания ядерной войны. То есть довести его до такой ситуации, когда он потянется к кнопке, если потянется, окажется, что и кнопки уже нет, и сидит он уже не в кремлевской палате, а какие-то люди его связали и везут в психбольницу.

Думаю, что именно на это все и рассчитано, причем довольно удачно, потому что Путин – неадекватный человек, до сих пор надеющийся на что-то. Что они, значит, еще немножко поднапрягутся, и Украина капитулирует. Это полный бред и этого никогда не произойдет, но он на это рассчитывает, и сумасшедший Медведев тоже.

Сейчас российские чиновники поделились на две категории: на тех, кто окончательно сошел с ума – типа Путина и Медведева, и тех, кто сидят тихо как мыши, но страшно недовольны, и в любой момент готовы воткнуть нож в спину своего "благодетеля". Просто для этого у них не хватает смелости, ресурсов и главное – организации коллективного действия, потому что они все друг другу не доверяют. Но рано или поздно я думаю, это, возможно, и состоится, когда они уже поймут, что их тащат в пропасть. Тогда они постараются от него избавиться, как это было с Хрущевым или с Павлом I, если вспоминать историю России.

Что же должно произойти, чтобы эти люди, которые хотят воткнуть нож в спину, попытались это сделать?

Думаю, достаточно было бы отступления российских войск, желательно панического, до линии разделения 24 февраля. Для Путина это было бы очевидное поражение. Очевидное для всех – и для элиты, и для общества. Он же создал свой имидж и вообще легитимность его основывается на религии победобесия. То есть он – главный жрец победы. Людям уже десятилетиями вкладывается в мозг это беснование 9 мая, что "мы – народ-победитель", "деды воевали", "победили", "мы повторим", "мы круче всех". Все эти идеи связаны с победой – "сейчас европейцы испугаются, прибегут каяться". Ничего не получилось.

Можно водить за нос людей долго, но не бесконечно. Если они побегут, например, даже до линии разделения 24 февраля, вся победобесная легитимность Путина как лидера этой банды, этой преступной лубянско-кремлевской группировки будет разрушена в глазах общества.

ОЧЕНЬ СКОРО "ПРИГОЖИНЦЫ" НАЧНУТ УТИЛИЗИРОВАТЬ ЗЭКОВ

Вы ранее говорили, что мобилизованные зэки тоже могут стать угрозой для режима. Как вы это видите?

Я писал, что эти зэки ангажированы на полгода. Они в основном завербованы в августе-сентябре-октябре, то есть к весне их надо будет выпускать, а их десятки тысяч. Сможет ли Пригожин или российское государство выпустить десятки тысяч матерых уголовников-рецидивистов, да еще и вкусивших кровь и обладающих знаниями, как обращаться с оружием и взрывчаткой? Очевидно, что нет.

Никто в России не хочет новой холодной весны 53-го, которая, как известно, была после смерти Сталина при Бериевской амнистии. Тогда из лагерей вышла толпа зэков и устроила жуткие массовые убийства и изнасилования в российских городах. Никто этого не хочет и не допустит. Тем более, что даже никакого юридического механизма освобождения этих зэков нет. Все они сейчас "сидят" формально, и при этом воюют. Кто каждого из этих 40 с лишним тысяч, кроме Путина, будет помиловать? Это тоже совершенно невозможно. Я думаю, что "пригожинцы" их будут просто утилизировать – посылать на верную смерть. Уже сейчас это отчасти происходит, но позже это будет очевидно.

Всех зэков спишут в "груз 200", чтобы не сталкиваться с какими-то восстаниями, недовольствами, протестами. Ведь попробуй заставь человека, который чудом выжил за эти полгода, опять воевать или идти в лагерь. Конечно, это практически невозможно, тем более вооруженного человека. Его надо или отпускать, или убивать. Его не отпустят, я думаю, будут убивать. И будет просто резня. Наемники будут убивать зэков.

Я об этом сказал, и буквально через два дня Пригожин решил продемонстрировать всем, прежде всего, самим зэкам, что он их будет отпускать. И демонстративно выдал путевку "в жизнь" нескольким десяткам людей, видимо, из числа своих каких-то преданных собак, а, может быть, это люди, которые вообще не воевали, а просто откупились. Я думаю, что он это сделал для того, чтобы разрушить слухи, которые ходят между зэками, что никто их ни на какую свободу не отпустит, а будут заставлять воевать и убьют. Не знаю, читал ли он мой пост, но на эту тему он решил нанести превентивный информационный удар. Он же даже заявил, что потребует, чтобы зэков в МГИМО принимали, таких студентов, по 15 лет отсидевших. Соответственно, я думаю, что несколько десятков человек он выпустить может, но несколько десятков тысяч ему никто выпустить не даст, он и не будет этого делать. Поэтому к весне резня "пригожинских" зэков будет абсолютно неизбежной.

ЛУКАШЕНКО НЕ ХОЧЕТ И НЕ БУДЕТ ВОЕВАТЬ

В Беларуси заговорили о создании и наращивании так называемой союзной армии, даже где-то проскакивала информация, что это будет первая в стране частная военная компания. Как думаете, Лукашенко таким образом просто опять пудрит мозги Путину и пытается как-то ускользнуть от прямого участия в войне против Украины?

Надеюсь, что он пытается ускользнуть от прямого участия. Его уже давно пытаются заставить. Лукашенко не хочет и не будет воевать. Он продавал себя населению именно так: тупой колхозник, но при котором тихо все и спокойно, не так, как в Украине. Влезать в войну – это значит полностью убить последние остатки его влияния в обществе. Более того, если он пошлет срочников воевать, вероятность того, что они будут переходить на сторону Украины, очень велика, и этого он тоже боится. Конечно, он может набрать каких-то наемников, но, во-первых, Беларусь – не большая страна, во-вторых, народ там – спокойный и не такой уж и нищий, как в некоторых российских регионах. Я думаю, что много Лукашенко не завербует. Может быть, там кто-то и поддастся, какие-нибудь тоже уголовники, но этого ему не хватит для полномасштабного участия в войне.

У Лукашенко есть до 5 тысяч карателей, но эти каратели ему самому нужны, он их в Украину на убой не пошлет. Кто же тогда его трон будет защищать и подпирать? Поэтому какими силами он собирается воевать, совершенно не понятно. Вернее, понятно, что воевать он не собирается.

ИДЕТ БОРЬБА, КАЖДЫЙ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ПУТИНА ХОЧЕТ НАЖРАТЬСЯ ВОЕННЫМИ СВЕРХПРИБЫЛЯМИ

Частные военные компании в России растут, как грибы. ЧВК Шойгу, как Минобороны, приближенный к Путину олигарх Тимченко тоже создал свою ЧВК "Редут", Рогозин тоже пытался создать. Это Пригожин показал пример, как можно выслужиться перед хозяином, или, таким образом российские элиты готовятся к гражданской войне? Как вы думаете?

Я думаю, что все проще. Есть два момента. Первое – они действительно все хотят выслужиться и, учитывая низкий уровень эффективности российской армии, есть, видимо, такая идея у путинского окружения, что ЧВК будут более эффективными. И даже якобы Пригожин так себя продает – что он более эффективен, чем армия. Во-вторых, что не менее важно, это еще и бизнес. Все хотят как-то пристроиться к этому огромному бюджетному пирогу, который идет на войну. Сейчас Пригожин там главные куски отгрызает, но другие, какой-нибудь Рогозин думает "Почему бы мне туда не пристроиться?".

Я, кстати, уверен, что координаты Рогозина слил Пригожин, потому что до этого у них была жесточайшая публичная перепалка. Видимо, Пригожин был страшно недоволен, что Рогозин начал тянуть свои шаловливые ручки к его куску военного пирога, и угрожал ему откровенно в паблике.

Пригожин, естественно, пытается конкурировать с другими олигархами, прежде всего с Министерством обороны, за то, чтобы больше сожрать, больше этих военных расходов на себя перетянуть. Потому идет борьба, и каждый среди путинского окружения хочет нажраться этими военными сверхприбылями. Туда все сейчас полезли, но Пригожин пытается отстаивать свой кусок жесточайшими методами. Мы видим, что с Рогозиным произошло. Я думаю, Пригожин так просто не сдастся, он очень агрессивный деятель, ему удалось продать себя Путину в качестве чуть ли не единственного эффективного человека на войне.

Кстати, а может ли он сам обернуться против Путина, когда поймет, что Путин ему не нужен, что Путин уже слит?

Я думаю, что против Путина он вряд ли выступит. Наоборот – вся его власть, все деньги и финансовые потоки держатся за счет поддержки Путина, за счет того, что Путин лично его крышует, всю его ЧВК. Если бы не Путин, то другие путинские клевреты, другие чиновники, олигархи, генералы и так далее давно бы его сожрали, потому что Пригожин очень борзо себя ведет, таких не любят. Более того, он несистемный человек, пришедший в систему извне. Эти все чиновники, генералы, фсбшники высиживали свои должности десятилетиями, захватывали финансовые потоки годами. А потом пришел со стороны такой ресторатор, бывший уголовник и начинает их крыть чуть ли не матом. Поэтому если бы не Путин, то Пригожина уже давно сожрали бы. Конкурировать с такими мощными структурами, как ФСБ, он даже своей частной армией не может.

Другой вопрос, если все пойдет вразнос – раскол элит, всяких элементов насилия и борьба за контроль над ними, то в этой новой русской смуте Пригожин может принять какое-то участие, у него уже есть частная армия. Это вполне вероятно. Как один из удельных князьков наряду с Кадыровым каким-нибудь.

Есть Илья Пономарев, он создал съезд народных депутатов России, оппозиционное движение, которое находится в Европе. Они приверженцы силового свержения власти в России. Как думаете, у них может что-то получиться?

Думаю, нет. К сожалению. Легко себя объявить приверженцем силового решения этого вопроса, силовой смены власти, но не имея для этого сил. Есть отряды россиян, которые воюют в Украине за украинцев против российского путинского рейха. Это, кстати, связано не только с Ильей Пономаревым. Эти начинания имеют право на жизнь, но свергнуть путинский режим такими ресурсами абсолютно невозможно. Наша эмиграция невлиятельна в России. Как в свое время Сталин спрашивал у Папы Римского, сколько у него дивизий. Так вот, у нас ни у кого нет никаких дивизий в России, нет большой поддержки, реально ничего не происходит, у нас нет ресурсов.

У российской эмиграции нет ни популярности внутри России, ни сил, ни силовых структур. Все это абсолютно на уровне разговоров. Так что, с этой стороны я ничего не жду.

Другой вопрос, когда этот режим в силу собственного идиотизма, в силу собственной самоубийственной тактики, в силу собственной неэффективности нарвется на окончательное поражение в Украине или, не дай Бог, еще куда-то полезет и уже просто рухнет, силовые структуры расколются и не будут контролировать ситуацию, и все элиты будут воевать друг с другом, возможно, тогда что-то можно будет сделать. И то, я думаю, это не из-за границы пойдет, а, скорей, смогут выйти из тюрем и сыграть свою роль российские оппозиционеры – Навальный, Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие. У них будет гораздо больше для этого внутри страны возможностей.

ОТ ПУТИНА МОЖНО ЖДАТЬ ЧЕГО УГОДНО

По вашему мнению, есть вероятность резкой эскалации, возможно, ядерной, с прямым вовлечением НАТО?

К сожалению, да. Потому что в истории многое определяет случайность. Фактор исторической случайности – это малоисследованная тема, но часто именно историческая случайность определяет события. Как я уже сказал, Путина хотят медленно душить, чтобы он не успел набедокурить перед тем, как окончательно повиснет в петле, которую заботливо приготовил для него Запад. Но черт его знает. Эта тактика, хотя она и продуманная, может и не сработать. В какой-то момент этот сумасшедший может что-то набедокурить и прибегнуть к тому же ядерному оружию.

Я считаю, что эта вероятность невелика, но она все-таки существует. Почему? Потому что предсказывать можно рациональных акторов. Путин – человек иррациональный.

Я всегда говорил и писал, что Зеленскому придется воевать с Путиным еще до того, как начались эти события, и что Путин никогда от Украины не отступится, но я не ожидал, что это будет так масштабно, что он попытается захватить Украину одним массовым ударом в течение нескольких дней. Ну это же бред. Хоть я и не какой-то военный стратег, но даже мне, дилетанту, было понятно, что это бред, обреченный на провал. Тем не менее, он пошел на это. Поэтому от Путина можно ждать чего угодно, но вероятность каких-то совсем катастрофических событий достаточно низкая.

Катерина Шварц, Тала Калатай