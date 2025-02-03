Ключевой энергообъект РФ: дроны 'разнесли' Астраханский газоперерабатывающий завод (фото)

Украинские дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод России. Объект вспыхнул. Пламя видно в радиусе нескольких километров.
Об атаке сначала сообщили российские паблики, а впоследствии информацию подтвердил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко.
"Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного топлива и не только", - отметил Коваленко.
По его словам, завод влияет на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.
Атаки на российские НПЗ
Украина систематически поражает нефтеперерабатывающие объекты на российской территории. В последнее время беспилотные атаки на НПЗ и нефтебазы происходят еще чаще.
Только в прошлую пятницу в Генеральном штабе ВСУ отчитывались об успешном ударе по НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который входит в топ-10 крупнейших в России.