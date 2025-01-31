Этот нефтеперерабатывающий завод входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Силы обороны Украины в ночь на 31 января нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области РФ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в соцсети. В частности, удар был нанесен совместно подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ, Главного управления разведки и с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе отметили, что этот НПЗ по проектной мощности входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и задействован в обеспечении оккупационной армии.

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"Зафиксированы вспышки и взрывы в районе этого важного для оккупантов завода. Результаты огневого поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Также сказано, что боевая работа по стратегической инфраструктуре, что непосредственно влияет на способности вооруженных сил РФ продолжать боевые действия против Украины, будет продолжаться.

Удар по НПЗ в Волгограде

Беспилотники под утро атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы в Волгограде. Местные сообщали о пожаре в том районе.

В 2024 году по меньшей мере трижды украинские дроны атаковали "ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереработка".

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