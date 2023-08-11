Украина пыталась донести до РФ, что для врага Черное море опасно, отметила эксперт.

Украинские надводные морские дроны могут изменить характер войны, заставив РФ выделить на защиту своих портов, грузовых судов и военных кораблей больше ресурсов.

Ожидается, что удары беспилотниками еще больше повысят расходы на доставку и страхование для судов, направляющихся в жизненно важные черноморские порты РФ, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения военных аналитиков.

"Я думаю, что сообщение Украины для агрессора состоит в том, чтобы объявить: Черное море для вас опасно", - сказала научный сотрудник Ассоциации по контролю над вооружениями, изучающей восточноевропейские армии, Габриэла Ивелиз Роза Эрнандес.

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В ночь на 4 августа у берегов Новороссийска надводными дронами был атакован большой десантный корабль российских захватчиков "Оленегорский горняк". Стало известно, что борт получил пробоину и начал тонуть.

В ночь на 5 августа СМИ узнали, что в Керченском проливе был подбит подсанкционный танкер РФ под названием Sig. Сообщалось, что этот корабль доставлял авиаперевозки из временно оккупированного россиянами Крыма в Сирию и за это оказался в американском "черном списке".

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