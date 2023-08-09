В британской разведке отмечают рост атак по российским кораблям в Черном море.

Морские надводные беспилотные аппараты становятся все более важным элементом в морской войне для нанесения ударов по кораблям, которые играют значительную роль в российских морских поставках. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, ссылаясь на данные разведки.

В частности, 4 августа российский торговый танкер Sig подвергся нападению и повреждению у Керченского пролива, очевидно от беспилотного надводного дрона. Это произошло через день после похожей атаки на десантный корабль "Оленегорский горняк" и через два дня после неудачной атаки на российские патрульные лодки, когда они, предположительно, сопровождали российское торговое судно "Спарта IV".

Как отмечает разведка, хотя корабли Sig и "Спарта IV" направляются под гражданскими флагами, они уже давно имеют контракты на перевозку горючего и военных грузов между Россией и Сирией.

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В разведки напомнили, что российские военные корабли не имеют возможности проходить через Босфорский пролив, что делает российские военные силы в Сирии и Средиземном море значительно зависимыми от кораблей Sig, "Спарта IV" и еще нескольких других гражданских кораблей.

"Атаки свидетельствуют, что операции с беспилотными надводными дронами становятся все более основным компонентом современной морской войны и могут быть направленными против самых слабых звеньев морских путей снабжения России", - отмечают в разведке.

Атака на российские корабли- последние новости

Как сообщал УНИАН, по мнению американских аналитиков из издания Politico, атаки на море свидетельствуют о решимости Киева устроить морскую блокаду России. В частности, ночная атака морского беспилотника на российский танкер в Черном море вблизи Керченского пролива сигнализирует о том, что Киев готов атаковать чрезвычайно важные для Москвы экспортные поставки нефти.

В начале августа морские беспилотники атаковали район Керченского пролива. В результате прямого попадания был сильно поврежден российский танкер-химовоз SIG. В частности было затоплено машинное отделение. Инцидент произошел на расстоянии 32 миль от Керченского пролива на якорной стоянке 471. экипаж цел, у нескольких человек зафиксированы мелкие порезы от разбитого стекла.

Эта атака произошла ровно через сутки после подобной же атаки на порт Новороссийска, где морской беспилотник сильно повредил большой десантный корабль Российского флота "Оленегорский горняк". Издание Financial Times отмечает, что эта атака стала первой серьезной угрозой для российского нефтяного экспорта с начала войны.

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