Прежде всего ДРГ будут появляться в приграничных областях Украины.

23 декабря 2022 года в Сумской области была остановлена российская ДРГ, которая пыталась прорваться через границу. Военный эксперт Юрий Федоров считает, что попытки диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Украины будут продолжаться.

Как он отметил в эфире телеканала FREEДОМ, направление диверсионно-разведывательных групп – это стандартная практика.

"Я думаю, что та группа, которая была задержана, – не первая и не последняя. Конечно отправляют подготовленных – хорошо подготовленных часто – диверсантов. Это в основном люди из бригад спецназа ГРУ или Главного управления. Сейчас ГРУ нет, его переименовали в Главное управление Генштаба, ну неважно. Это военная разведка, это такие диверсионные группы", – объяснил Федоров.

По словам военного эксперта, ДРГ могут выполнять разные задачи – диверсий на объектах критической инфраструктуры до ликвидации регионального руководства.

"Они могут делать все, что угодно, понимаете. Могут взорвать линию электропередач, могут попробовать устроить диверсию на каком-нибудь важном элементе инфраструктуры, если ракетами не могут достать, до какой-нибудь подстанции в распределительных сетях. Или проникнуть на территорию теплоэлектростанции. Да мало ли, какие важные объекты – в том числе и военные, и гражданские, и политические. Мы же не знаем, какие задачи были поставлены перед этой группой. Может быть, ликвидация региональной администрации. Такое тоже может быть", – добавил он.

Федоров подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что такие группы будут появляться.

"Будут появляться, естественно, прежде всего в пограничных областях, потому что проникнуть далеко на территорию Украины – задача непростая. Хотя, знаете, известно, что когда началась только война, то диверсионные группы, в том числе и те, которые были заброшены в Киев, а там было довольно много российских диверсантов, были сформированы из бывших сотрудников "Беркута", которые бежали в Россию после 2014 года. И там их пригрели, потом из них сформировали такие разведывательные группировки, которые были заброшены в Киев. Многие были уроженцами этого города, значит их отличить от киевлян довольно трудно. В этом опасность может быть такого рода персонажей", – резюмировал эксперт.

Вражеские ДРГ в Украине: что известно

Российские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины.

В начале ноября контрразведчики Службы безопасности Украины обезвредили вражеских диверсантов, готовивших убийства командиров Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Диверсионно-разведывательная группа ФСБ РФ была нейтрализована в результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области.

В октябре Национальная гвардия Украины разбила группу ДРГ оккупантов на Донецком направлении и захватила в плен "мобилизованного" так называемой "ДНР".

Кроме того, Служба безопасности Украины установила генерала российского спецназа, который координирует вражеские ДРГ на Восточном фронте. Следователям удалось идентифицировать одного из руководителей разведки Воздушно-десантных войск РФ. Им оказался генерал-майор с позывным "Сторож".

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