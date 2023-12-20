Он также прокомментировал то, как обеспечить такое количество людей вооружением и техникой.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что для украинской армии может означать объем мобилизации в 500 тысяч человек. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, чем для украинской армии является объем мобилизации в 500 тысяч человек.

Мусиенко отметил, что в вопросе мобилизации военное руководство всегда исходит с точки зрения планирования и проведения тех или иных операций, и соответственно – личного состава, который им нужен для тех или иных видов действий.

"Из того, что сказал президент Украины как Верховный Главнокомандующий во время пресс-конференции, понятно, что нужно для ведения оборонительных действий, а так же для возможного проведения наступательных действий на определенных участках. Но насколько понятно - не до конца выяснен вопрос с ротацией, то есть с демобилизацией тех, кто уже длительное время находится на фронте", - сказал он.

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Исходя из заявления Зеленского, добавил Мусиенко, он ждет представления от Генерального штаба, Главнокомандующего относительно того, какова именно целесообразность этой мобилизации, для каких действий, в какие сроки, и так далее.

"То есть четкий детальный замысел с целью применения тех войск. Ну, и вопрос демобилизации-то, что касается очевидно и законодательных изменений. Потому что, как справедливо еще отметил глава государства, - это еще и вопрос экономический. Это вопрос расходов - более 500 миллиардов, которые так же надо дать. Поэтому, конечно, что к этому вопросу подходят максимально взвешенно", - отметил эксперт.

Кроме того, подчеркнул он, необходима и процедура совершенствования формы мобилизации, чтобы не происходило "негативных случаев".

"Что касается вопросов вообще усовершенствования мобилизации, я думаю, что формы так же сейчас предлагаются постепенно. И Министерством обороны. Насчет рекрутинга и не только. То есть здесь тоже есть определенные предложения. Есть мысли о том, чтобы сразу можно было фактически и мобилизовываться напрямую в определенные бригады", - сказал Мусиенко.

По его словам, последнее является неплохой идеей, ведь тогда среди командования можно будет проводить своего рода "конкурсы" и видеть те бригады, где люди больше всего хотят служить.

"Плюс это все касается того, что должен быть четкий замысел и предложения по непосредственно тактическим планам применения войск на 2024 год", - добавил эксперт.

На вопрос об обеспечении 500 тысяч человек вооружением и техникой, Мусиенко отметил, что до конца еще не понятно, идет ли речь о постепенной ротации подразделений, соответственно – с передачей техники, или об обеспечении людей "с нуля", что является гораздо более сложным вопросом.

"Что касается в целом обеспечения – я несколько оптимистичен в этом плане. Потому что я думаю, что и пакет помощи от Соединенных Штатов, и от ЕС, - он будет. И вопрос, касающийся нашего обеспечения оружием, - он также будет решаться", - сказал Мусиенко.

Текущее же промедление партнеров, отметил он, связано с определенными внутриполитическими процессами прежде всего в США, через выборы, а у ЕС "также есть свои вопросы".

"Но в конечном итоге концептуально эти вещи будут согласованы. И для нас важно в целом, чтобы сейчас не только фактически нам поставлялось, но и увеличивалось наращивание производства оружия. Над чем сейчас работают и этому уделено большое внимание. Например, на следующие четыре года предусматривается план лишь 20 миллиардов финансирования, то есть по пять миллиардов в год, на defence industry, оборонные проекты, которые ЕС намерен, скажем, организовывать совместно с Украиной", - отметил эксперт.

Также на вопрос относительно "снарядного голода" по некоторым видам снарядов и можно ли заменить артиллерию FPV-дронами, Мусиенко отметил, что "определенным образом это можно делать, это уже делается".

Дополнительная мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Зеленский отметил, что военные предложили мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек. В то же время он подчеркнул, что если речь идет о дополнительных мобилизационных силах, то нужно найти "демобилизационные процессы".

Глава государства также отметил, что "мобилизация в таком формате будет стоить Украине дополнительных 500 миллиардов гривен", поэтому он хотел бы понимания от премьер-министра и министра финансов относительно того, "а откуда деньги?".

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