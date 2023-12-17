Рассказываем, как будет проходить мобилизация в Украине 2023 по новому законопроекту.

Повестка в ТЦК (или военкомат, как многие говорят по привычке) - документ, который желают получить не все военнообязанные граждане Украины. Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила об изменениях законодательства и о том, как будет проходить мобилизация, если законопроект все-таки примут. Кому теперь и где "светит" повестка - читайте на УНИАН.

Кем может быть выдана повестка в военкомат (ТЦК)

Безуглая цитирует пункты нового законопроекта, который могут принять в Верховной Раде и определяет, кто имеет право вручать повестку военнообязанному:

представители ТЦК СП, полицейские по месту жительства;

представителями ТЦК СП, полицейскими по месту работы;

представителями ТЦК СП, полицейскими в общественных местах.

Третий пункт вполне ясно определяет, имеют ли право вручать повестку на улице - да, это будет вполне законно, если законопроект примут. Также интересно, как еще может быть выдана повестка - Украина, а точнее народные депутаты, предлагают совсем простой вариант. Соответствующий документ может быть выдан в самом ТЦК СП представителями ТЦК СП.

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Дополнительно важно осознавать, что повестка в военкомат (ТЦК) не может быть выдана местными государственными органами и администрацией, но они обязаны активно помогать мобилизовать население, а не просто принимать участие, как раньше. Наравне с этим Безуглая утверждает, что участие Национальной полиции Украины также будет усилено, а права уклонистов ограничены.

Что делать, если вручили повестку на улице, на работе, дома

Согласно тексту нового законопроекта, у граждан Украины есть целый перечень новых обязанностей:

Предоставить данные о местожительстве работодателю.

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Самостоятельно появиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных.

Постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВОД) во время действия военного положения.

То есть, если вам вручили повестку на улице или в другом месте, вы обязаны прийти вместе с ней в ТЦК или ЦНАП и пройти все необходимые этапы. Безуглая заверяет, что по новому законопроекту мобилизовать через ЦНАП не могут - этот визит необходим для уточнения данных человека.

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