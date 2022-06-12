Отметим, российские оккупанты в последние дни обстреливают Лисичанск из крупнокалиберного вооружения.

В воскресенье, 12 июня, возле Лисичанска Луганской области украинские военные не дали продвинуться российской военной колонне. Они метко попали в технику оккупантов.

Об этом сообщают ВСУ в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Остановили движение колонны оккупантов под Лисичанском...",- говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Напомним, сегодня ВСУ накрыли огнем командный пункт чеченцев в Рубежном.

Отметим, российские оккупанты в последние дни обстреливают Лисичанск из крупнокалиберного вооружения.

Напомним, по состоянию на сегодня, противник безуспешно пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются.

На Славянском направлении противник активных действий не проводил, сосредоточивает свои войска, пытается создать условия для возобновления наступления.

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