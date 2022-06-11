Оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем неподалеку Владимировки.

Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Северодонецком направлении противник обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки. Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли. Противнику пришлось усиливать группировку введением в операцию подразделений резерва", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на Бахмутском направлении враг вел артиллерийские обстрелы наших позиций неподалеку Николаевки, Белогоровки, Горного, Камышевахи и Новолуганского. Применив армейскую авиацию, нанес авиаудар вблизи Покровского.

"В районе Попасной наши защитники успешно остановили наступление противника. Оккупантам пришлось отойти. Враг наступает в районе Нырково, боевые действия продолжаются. В направлении Николаевки наступление противника захлебнулось. Под метким огнем наших воинов оккупанты отошли. В районе Берестового враг при попытке штурма, понес потери и отошел на ранее занятые позиции.

Кроме того, с целью выявления слабых мест в обороне и раскрытия системы огня, оккупанты, не жалея личного состава, проводили разведку боем неподалеку Владимировки. Как и положено, наши защитники грамотно встретили врага - противник с потерями отошел", - сообщили в Генштабе.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий оккупанты не вели. Обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Новоандреевка. Нанесли удар штурмовой авиацией близ Марьинки.

На Южнобугском направлении противник, с целью сдерживания наших войск, обстреливал украинские позиции в районах Добрянки, Большой Костромки, Мураховки и Прибужского. Также враг пытался вести контрбатарейную борьбу.

Оккупанты также нанесли удар штурмовой и армейской авиацией вблизи Снигиревки и Тополиного.

Как сообщал УНИАН, украинские воины отбили штурм врага на Славянском направлении.