Оккупанты использовали в качестве прикрытия дома мирных жителей, однако это их не спасло.

Подразделения Национальной гвардии Украины "ювелирно" уничтожили вражескую бронетехнику в Рубежном. Оккупанты использовали в качестве прикрытия дома мирных жителей, однако это их не спасло.

Видео уничтожения оккупантов показали в Facebook Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

На кадрах видно, что вражеская техника, стоявшая во дворе жилого дома, в одночасье взорвалась и загорелась.

"Вражеские войска лишили людей спокойной жизни и жилья, чтобы потом использовать их стены как прикрытие. Но это не мешает украинским воинам превращать машины убийств в металлолом. Слава героям Украины, которые ведут бои за Рубежное!" – отметили в Нацгвардии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за 57 дней войны против Украины Россия потеряла около 21 200 человек личного состава. Также украинские защитники уничтожили 838 танков и 153 вертолета оккупантов. Кроме того, захватчики остались без 2162 единиц боевых бронированных машин, 397 артиллерийских систем, 138 единиц реактивных систем залпового огня и 69 средств ПВО.

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