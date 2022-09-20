Украине будут возвращены захваченные территории, подчеркнул президент Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Украина и Россия договорились об обмене 200 пленных.

Об этом Эрдоган сказал в интервью программе News Hour на телеканале PBS.

"В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, и у нас состоялись очень развернутые обсуждения с ним. И он на самом деле показывает мне, что он готов завершить это как можно скорее. Это было мое впечатление, поскольку так, как дела движутся сейчас, то это довольно проблематично. 200 заложников будут обменены на основе договоренности между сторонами", - заявил Эрдоган.

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Он добавил, что по его мнению, будет сделан значительный шаг вперед.

При этом у турецкого лидера спросили, должна ли Россия сохранить часть территории, захваченной в Украине с февраля.

"Когда мы говорим о взаимной договоренности, это то, что мы имеем в виду. Если мир будет установлен в Украине, конечно, возвращение земли, куда было совершено вторжение, станет действительно очень важным. Это то, что ожидается. Это то, что желательно. Путин делает определенные шаги. Мы делаем определенные шаги. Земли, которые подверглись вторжению, будут возвращены Украине", - подчеркнул Эрдоган.

В то же время, как сказал президент Турции, с 2014 года не было сделано ни одного шага, чтобы вернуть Крым Украине.

Также он сказал, что вторжение не может быть оправданным.

Напомним, РФ ворвалась в Украину утром 24 февраля. Оккупанты атаковали различные объекты, захватывали населенные пункты и делали людей своими заложниками.

Киев и Москва уже проводили обмен пленными. В частности, 2 сентября в Донецкой области в результате обмена были освобождены 14 украинских бойцов, попавших в плен противника в конце мая.

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