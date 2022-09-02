Процесс обмена длился два дня, отметил журналист Владимир Золкин.

В Донецкой области 2 сентября состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Об этом информирует Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Итак, домой вернулись 14 украинских бойцов: 10 военных – с 58-й отдельной механизированной бригады (ОМБР), четверо – из 30-й ОМБР. Они попали в плен рашистов в конце мая. Среди освобожденных воинов – офицер и военный медик.

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Процесс обмена длился два дня, отметил журналист Владимир Золкин. Работа Координационного штаба над возвращением всех пленных защитников продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее государство назначило большую денежную помощь освобожденным из плена украинцам.

Напомним, что бывший командир ССО "Азов" Максим Жорин после общения с пленными рашистами пришел к выводу, что они - "чистая сволочь".

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