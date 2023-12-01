Общие потери РФ превысили 330 тысяч солдат.

В последний день осени украинские военные ликвидировали 1280 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на 1 декабря Российская Федерация потеряла на войне против Украины уже 330 040 солдат.

При этом ВСУ уничтожили много военной техники армии противника. В частности, в металлолом превратили:

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танков ‒ 5 564 (+13);

боевых бронированных машин ‒ 10 372 (+32);

артиллерийских систем - 7 931 (+22);

РСЗО – 912 (+2);

средства ПВО ‒ 602 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5976 (+22);

автомобильной техники и автоцистерн - 10 399 (+38);

специальная техника - 1 137 (+13).

В то же время количество уничтоженных вертолетов (324) и самолетов (323), кораблей и катеров (22), а также подводных лодок (1) и крылатых ракет (1567) не изменилось.

Война в Украине - последние новости

По словам экспертов, россияне от испуга минируют огромные площади территорий в Украине, и карт этих минных полей просто не существует, что становится проблемой для них самих.

Вооруженные силы Украины имеют тактические успехи на Мелитопольском направлении. Однако иногда российские оккупационные войска устраивают ловушки Силам обороны Украины.

В ISW заявили, что мощный циклон повлиял на темп боевых действий в Украине.

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