На Херсонщине ВСУ удачно использовали ухудшение погодных условий, чтобы закрепиться на позициях левого берега Днепра.

Циклон в Черном море и на юге Украины повлиял на темп военных действий, однако не остановил боевые действия полностью.

Как говорится в сводке Института изучения войны (ISW), сложные погодные условия не помешали обеим сторонам продолжать наземные атаки вдоль всей линии фронта.

Военно-морские силы и Южное оперативное командование Украины отметили, что опасная погода в Черном море заставила Россию вернуть все свои военные корабли и ракетоносители к пунктам базирования. Но ненадолго, ведь вскоре на боевое дежурство вышел фрегат "Адмирал Макаров", который может переносить до восьми ракет типа "Калибр".

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Один из российских военных блогеров предупредил, что минная угроза в Черном море в ближайшие дни возрастет как для военных, так и гражданских судов. Ведь шторм повредил боновые сети и рассредоточил минные поля. В результате мины дрейфовали по всей северо-западной части моря. Кроме этого, ураган повредил железнодорожные пути в прибрежных районах, что может иметь логистические последствия для российских войск на временно оккупированных Крымском полуострове и части юга Украины.

Как отмечает ISW, несмотря на сложные погодные условия, российские и украинские силы продолжают наземные атаки по всей линии фронта, хотя и немного медленнее из-за снега и плохой видимости.

Российские блогеры сообщали, что сильный снегопад и ветер ухудшили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении. ВСУ воспользовалась этим для закрепления позиций на левом берегу Днепра.

"Сложные зимние условия заставят обе стороны в большей степени полагаться на наземные атаки под руководством пехоты без возможностей воздушной разведки и корректировки артиллерии", – отметили в ISW.

Непогода в Украине

В течение прошлых трех суток в Украине выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Количество осадков составило 0,3-46 мм, а в Николаевской и Одесской областях - местами 51-87 мм. Циклон принес в отдельные области метели, налипание мокрого снега.

Утром 27 ноября стало известно, что в частности в Одесской области из-за непогоды пострадало 13 человек. Восемь обратились за медицинской помощью с признаками переохлаждения, еще пятеро пострадали из-за падения деревьев.

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