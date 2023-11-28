Кроме того, у россиян значительно улучшилась ситуация с FPV-дронами, добавил военный.

Вооруженные силы Украины имеют тактические успехи на Мелитопольском направлении. Однако иногда российские оккупационные войска устраивают ловушки Силам обороны Украины.

"На Мелитопольском направлении есть тактические успехи ВСУ, которые связаны со многими факторами. И прежде всего – это героизм штурмовой пехоты, классная работа артиллерии и аэроразведка. Недавно Силы обороны заняли выгодные позиции на этом направлении, но продвижение дается очень тяжелой ценой. Потому что враг постоянно бьет из артиллерии и пытается контратаковать", – рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" боец "Легиона Свободы" Константин Денисов.

Кроме того, у россиян значительно улучшилась ситуация с FPV-дронами. С помощью беспилотников враг "прижимает нашу пехоту" и охотится за техникой украинских защитников, добавил боец.

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Денисов подчеркнул, что враг – подлый и коварный. Оккупанты устраивают много ловушек украинским защитникам.

"Недавно наши ребята попали в ловушку и чудом вышли из нее. Россияне якобы оставили позиции, наши зашли туда, а у врага там уже все пристреляно. Сейчас оккупанты устраивают много ловушек, потому что понимают, что в лоб нас не возьмут", – резюмировал военный.

Война в Украине: важные новости

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 56 боевых столкновений с противником. Враг атаковал на нескольких направлениях, в частности Бахмутском и Авдеевском.

Оккупанты бьют и по мирным городам Украины. В Торецке Донецкой области в результате обстрела ранения получили четыре женщины. Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы ФАБ-500.

Тем временем на Сумщине под вражеским огнем оказался город Середина-Буда. В результате обстрела погибли три человека, среди которых 7-летняя девочка.

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