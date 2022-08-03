Первая индексация состоится с 1 октября, вторая - с декабря, в то же время это повышение не касается выплат ВПЛ.

До завершения года планируется дважды проиндексировать пенсии и социальные выплаты.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире информационного телемарафона.

"Если мы говорим об увеличении, то планируется несколько повышений социальных гарантий до конца года. Речь идет и о пенсиях, и о социальных пособиях, которые выплачиваются малообеспеченным, другим категориям, лицам с инвалидностью – тем которые нуждаются в государственной поддержке", - сказала Жолнович.

Она отметила, что с 1 октября стартует программа поддержки пенсионеров, которая длится уже два года, но сейчас ее расширяют.

"Это поддержка пенсионеров, лиц почтенного возраста. Мы будем осуществлять выплату, в рамках этой программы, лицам от 70 лет-они получают с 1 октября 300 грн. доплаты к своей пенсии. Лица, которым уже в прошлом году была назначена такая прибавка - это 75 лет, получат ее уже в проіндексованому виде, поскольку к весне она уже была проиндексирована", - акцентировала Жолнович.

Министр соцполитики отметила, что одновременно, с 1 октября государство повышает минимальный уровень пенсии для лиц старше 70 лет, которые имеют полный страховой стаж до 3 000 грн.

"То есть, меньше 3000 грн. не зависимо от их дохода им пенсия выплачиваться не будет. У пенсионеров у которых меньше страховой стаж, соответственно пропорционально, также будет повышаться выплата", - подчеркнула Жолнович.

Она пояснила, что в октябре в целом для всех пенсионеров будет повышена пенсия с учетом того, что увеличивается минимальная заработная плата.

"Соответственно размер минимальной заработной платы влияет на начисление минимальной пенсии, она незначительно но увеличится", - сказала Жолнович.

По словам министра соцполитики, также в декабре планово будет происходить повышение пенсий и всех социальных пособий.

"Когда у нас в очередной раз на 3.5% повысится минимальный прожиточный минимум, тогда все нижние границы как пенсий, так и пособий будут повышены", - отметила Жолнович.

Министр социальной политики уточнила, что запланированная индексация не касается выплат вынужденным внутренне перемещенным лицам.

"Эти выплаты будут выплачиваться четко в тех размерах, в которых они есть, потому что они предусмотрены в четко фиксированных суммах – это 2000 грн. на лицо и 3000 грн.на ребенка или лицо с инвалидностью", - пояснила Жолнович.

Напомним, стало известно, как война повлияет на выплату пенсий в будущем. Через некоторое время пенсионная система в стране может измениться.

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