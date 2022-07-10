Через некоторое время пенсионная система в стране может измениться.

В Пенсионном фонде успокаивают украинцев, получающих выплаты - денег на них в госбюджете хватает.

По словам главы ПФУ Евгения Капинуса, война не помешала поступлению обязательных выплат в Фонд, они поступают в полном объеме, передает газета "На пенсии". Он подчеркнул, что и предприниматели, и государство выполняют свои обязательства. В июле даже был проведен перерасчет пенсий из-за роста прожиточного минимума.

Как прогнозирует директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова, без пенсий украинцев не оставят. Государство продолжит выплату средств.

"Государство в XXI веке не может допустить, чтобы нетрудоспособный человек голодал", - говорит она.

По словам Либановой, при этом не исключено, что в будущем пенсия в солидарной системе станет практически одинаковой для всех, независимо от стажа, размера взносов. Некоторая разница, поясняет эксперт, будет.

"Но в глобальном масштабе пенсия сможет обеспечивать только основные потребности. Ну а чтобы жить на широкую ногу и ездить по миру, как это делают иностранные пенсионеры, надо развивать накопительную систему", - говорит эксперт.

Как сообщалось, в Украине в нынешнем году ожидается еще два перерасчета пенсий: 1 октября и 1 декабря.

Недавно Верховная Рада разрешила военным пенсионерам выбирать банк для получения пенсий.