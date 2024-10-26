Россия ударила по Днепру: много разрушений, в больнице ребенок и девять взрослых

В ночь на 26 октября российская армия осуществила ракетную атаку на Днепр. Известно, что пострадали по меньшей мере 10 человек.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что в результате обстрела повреждена жилая застройка, также произошел пожар. Впоследствии он сообщил о трех пострадавших людях:

"Двое мужчин госпитализированы. Один из них - в тяжелом состоянии, раненой женщине помощь оказали на месте".

Мэр города Борис Филатов пишет, что уже известно о пострадавшем в результате атаки ребенке. На месте обстрела работают все соответствующие службы.

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Обновлено в 00:21: Пострадавшей девочке восемь лет, ее доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Количество пострадавших возросло до девяти, четверо из них госпитализированы.

"Частично разрушено двухэтажное жилое здание. Под завалами может быть человек. Повреждены также четыре многоквартирных дома и одно из медучреждений", - пишет Лысак.

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