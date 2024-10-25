Возгорание удалось ликвидировать.

В многоэтажке в Соломенском районе Киева, где в результате российской атаки начался пожар, погиб один человек, еще четверо пострадали.

Сначала мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил, что пострадали два человека, медики оказали им помощь на месте. Сейчас возле поврежденного дома дежурят бригады скорой медицинской помощи. Спасатели продолжают тушить пожар на нескольких этажах, из дома вывели более 100 человек.

Уже позже Кличко написал, что в доме, по предварительной информации, погиб один человек, еще четыре - пострадали. Пожар удалось локализовать, продолжается спасательно-поисковая операция. Тем временем Киевская городская военная администрация публикует кадры последствий российской атаки.

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Обновлено в 00:00: В доме повреждены квартиры с 17 по 21 этажи. В результате атаки погибла девочка 2009 года рождения, еще пять человек пострадали (одного из них госпитализировали).

Мэр сообщил, что спасатели ликвидировали пожар. На месте работает мобильная палатка для оказания необходимой помощи.

Пожар в Киеве 25 октября

Как сообщал УНИАН, этой ночью российские оккупационные войска снова атакуют Украину. Жители Киева сообщали о работе противовоздушной обороны, вскоре стало известно о масштабном пожаре в Соломенском районе столицы.

В результате воздушной атаки возник пожар на 16 и 17 этажах многоквартирного дома, повреждения фиксируют на 17, 18 и 19 этажах. Также обломки упали на открытой местности в Шевченковском районе города.

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