Россия накопила много живой силы.

Российская Федерация накопила много военнослужащих, которых ВСУ необходимо максимально быстро уничтожать. Чтобы началась финальная стадия войны, нужно ликвидировать по 5 тысяч оккупантов в день.

Такие заявления сделал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. Он заявил: "Действительно, Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, надо максимально быстро уничтожать. То есть нам в день надо делать не по 1000 "похоронок" для России, а по 2500, 3000, а лучше — 5000. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение".

Затем Подоляк рассказал, какое вооружение нужно ВСУ для увеличения вражеских потерь. Речь о танках, авиации и дальнобойных ракетах.

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"Это те три инструмента, которые на данном этапе нам крайне необходимы. Также нам нужны снаряды калибра 155 мм, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на "Рамштайн", — добавил Подоляк.

Война в Украине: актуальная информация

По данным Генштаба, с момента полномасштабного вторжения России украинские защитники ликвидировали 137 780 оккупантов. В последние дни суточный прирост к статистике увеличился, что свидетельствует об активизации боевых действий.

Как сообщили аналитики Oryx, за три дня наступления под Угледаром, Бахмутом и Авдеевкой рашисты потеряли как минимум 103 единицы техники. Эксперты совершали подсчет лишь по материалам в открытом доступе.

На вышеупомянутых направлениях сейчас ведутся активные бои. Как сообщили в британской разведке, за последние две недели Россия понесла наибольшее количество потерь с момента начала полномасштабной войны.

По данным от Генштаба, враг сейчас усиливает войска на Бахмутском и Лиманском направлениях. При этом противник не перестает наносить удары по позициям украинских защитников с помощью своей авиации.

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