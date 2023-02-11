Секретарь СНБО отметил, что РФ хочет реализовать проект "Вторая Украина".

Российские оккупанты уже начали свое "большое наступление", но имеют с ним "большие проблемы".

"С большим наступлением у них большие проблемы. Они уже начали свое наступление, они просто не говорят, что они его начали, а наши войска его очень мощно отражают. То наступление, которое они планировали, уже постепенно идет. Но не то наступление, на которое они рассчитывали", - заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона.

Комментируя МИД РФ о готовности России к переговорам с Украиной "без предварительных условий", Данилов отметил, что РФ хочет реализовать проект "Вторая Украина".

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"У них сейчас идет проект под названием "Вторая Украина", они реанимируют политтехнологов, которые работали во времена Януковича, возглавляли институты некоторые, они уже сегодня начинают свою грязную работу на территории нашей страны, чтобы нас принудить к ситуации, условно, двух Корей, 1957 года по "38 параллели"... Некоторые из Партии регионов, а затем ОПЗЖ, которые находятся за границей... по Монако, они это сопровождают, контактируют. Никакой второй Украины не будет, будет единая большая страна", - отметил секретарь СНБО.

Крупное наступление РФ: что известно

В Белом доме ранее заявили, что Россия весной планирует пойти в наступление на украинские территории. А в зимний период она взяла тактику на истощение украинцев и восстановление собственных сил.

В украинской разведке заявляют, что у РФ нет ресурсов для развертывания нового массированного наступления на годовщину полномасштабной войны. И все же попытки где-то прорвать украинскую оборону будут.

Издание Foreign Policy сообщило, что российские войска подогнали к наступлению на Украину 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия не сможет организовать такое же наступление как было 24.02.2023.

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