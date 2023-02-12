Российская Федерация в Украине усиливает свои оккупационные войска на двух направлениях - Бахмутском и Лиманском.
Российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Купянском и Новопавловском направлениях, сообщил в воскресенье вечером, 12 февраля, в своей сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Генштабе добавили, что противник активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям защитников Украины.
"...Осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях...", - отмечается в сообщении.
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Генштаб ВСУ утром 12 февраля сообщил, что враг продолжает сосредотачивать свои усилия на том, чтобы вести наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Купянском направлениях.
Украинские воины дают противнику достойный отпор. Вечером 12 числа стало известно, что Силы обороны, в частности, попали в склады боеприпасов противника и поразили вражескую позицию противовоздушной обороны.