Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на ряде направлений, отметили в Генштабе.

Российская Федерация в Украине усиливает свои оккупационные войска на двух направлениях - Бахмутском и Лиманском.

Российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на ведении наступления на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Купянском и Новопавловском направлениях, сообщил в воскресенье вечером, 12 февраля, в своей сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В Генштабе добавили, что противник активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям защитников Украины.

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"...Осуществляет усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях...", - отмечается в сообщении.

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Генштаб ВСУ утром 12 февраля сообщил, что враг продолжает сосредотачивать свои усилия на том, чтобы вести наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Лиманском, Новопавловском и Купянском направлениях.

Украинские воины дают противнику достойный отпор. Вечером 12 числа стало известно, что Силы обороны, в частности, попали в склады боеприпасов противника и поразили вражескую позицию противовоздушной обороны.

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