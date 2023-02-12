Средний показатель за последние семь дней вчетверо превышает показатели за июнь-июль 2022 года.

За последние две недели российские оккупанты понесли наибольшие потери с первой недели полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает Минобороны Британии в twitter средний показатель за последние семь дней в четыре раза превышает показатели за июнь-июль 2022 года.

"Генштаб ВСУ регулярно обнародует ежедневную статистику потерь россиян. Британская военная разведка не может проверить украинскую методологию, тенденции, иллюстрирующие данные, вероятно, точны. Средний показатель за последние семь дней составил 824 жертвы в день, что вчетверо превышает показатели за июнь-июль 2022 года", - отметили аналитики из Британии.

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По их мнению, рост количества потерь интервентов, вероятно, связано с рядом факторов, включая нехватку обученного персонала, координации и ресурсов на фронте, а примером этого является Угледар и Бахмут.

Война в Украине: последние новости

По данным Генштаба, за прошедшие сутки Вооруженные Силы Украины ликвидировали еще 900 российских оккупантов. Общие боевые потери противника составили 137 780 человек.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 19 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов, а также два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

В СНБО сообщили, что российские оккупанты уже начали свой "большое наступление", но имеют с ним "большие проблемы".

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